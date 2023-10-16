Сваха (сериал, 2007) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
В центре истории – молодая женщина с непростой судьбой. Ее рабочий день не помещается в сутки. Ее офис плавно меняет место дислокации из квартиры в ресторан, из ресторана – в машину. Ее телефон звонит почти беспрерывно. Работа – ее жизнь, и невозможное она старается сделать возможным.
Молодая женщина, 35-летняя Анна Полонская – хозяйка одного из ведущих брачных агентств Москвы. У самой Анны личная жизнь не сложилась. Ее брак распался, она одна воспитывает десятилетнего сына Гошу. Умная от природы и активная по натуре, Анна, как и многие менеджеры среднего звена, оказалась загнанной в беспощадную цикличность жизни. И привыкла к одиночеству. Но в большом городе одинокие сердца все время ищут друг друга. И однажды Анна решает во что бы то ни стало им помочь. И открывает брачное агентство.
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Ольга
Басова
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- БКРежиссёр
Борис
Казаков
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов мл.
- АБАктриса
Анна
Большова
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- Актёр
Петар
Зекавица
- РЮАктёр
Рустэм
Юскаев
- АСАктёр
Александр
Сигуев
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- ЕААктриса
Екатерина
Авдеева
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- ВФАктёр
Василий
Фролов
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- Сценарист
Илья
Куликов
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- СНСценарист
Сергей
Назаров
- ЕНСценарист
Евгений
Никишов
- Продюсер
Ефим
Любинский
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ВГОператор
Виктор
Гусаров
- КХОператор
Камиль
Хатмуллин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин