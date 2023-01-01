Биография

Петар Зекавица – актер, продюсер, театральный деятель. Будучи по происхождению сербом, он хорошо известен зрителям в Москве и других городах России. Отмечен призами международных фестивалей за работу в кинопроектах «Правило Алена» и «Я оставляю вам любовь». Родился в конце 70-х годов в Белграде, который в то время был еще столицей Югославии. Затем будущий актер переехал с родителями в США, где учился в Гавайском тихоокеанском университете, постигая актерское мастерство. Дебютировал в кино Петар Зекавица в фильме «Паяц», вышедшем в 1998 году в Гонолулу. После выпуска из университета молодой актер некоторое время проживал и трудился в Нью-Йорке, где совместно с Дж. Димичем экранизировал «Ричарда III» Шекспира. В Российскую Федерацию Петар перебрался в начале нулевых. В те годы он был одним из немногих иностранцев в российском кино. Первой его значимой работой здесь работой стал телепроект «Шерше ля Фан». Также российские зрители отлично помнят Петара Зекавицу по ролям в фильмах и телевизионных сериалах: «Сваха», «Материнский инстинкт», «Русский крест», «Кремлевские курсанты», «Фамильные ценности», «Крылья империи», «Садовое кольцо», «Живая мина» и многим другим.