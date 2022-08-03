Все включено 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение популярной авантюрной курортной комедии «All inclusive, или Все включено» порадует всех ценителей зажигательных скетчей в духе телехита «Шесть кадров» и просто хорошего юмора. Хотите узнать, к чему привел роман рублевского ветеринара Андрея Павлова и дочери олигарха Анны, завязавшийся в первой части? Смотрите фильм Эдуарда Радзюкевича «Все включено — 2» онлайн в хорошем качестве!
Андрей (Михаил Беспалов) готовится жениться на Ане (Марина Александрова), но очень боится ударить лицом в грязь перед богатым отцом девушки. Чтобы доказать свою способность содержать красавицу, он хочет быстро поднять большую сумму денег. Для этого герой отправляется в Турцию, чтобы вместе со своим тамошним приятелем Веней, похожим на ветеринара как две капли воды, принять участие в конкурсе двойников. Однако на пути охотников до легких денег появляется препятствие в виде бандита Коца (Сергей Бурунов), преследующего Вениамина, чтобы предотвратить его свадьбу с дочерью турецкого криминального авторитета. По иронии судьбы, Коц похищает Андрея, а на его розыски бросаются знакомые зрителям по первому фильму персонажи – Карадуман (Григорий Сиятвинда), киллер Рудольф (Эдуард Радзюкевич) и Петя из Сыктывкара (Федор Добронравов). Удастся ли им спасти авантюрного ветеринара? Успеет ли Павлов на собственную брачную церемонию?
Рейтинг
- Режиссёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актёр
Михаил
Беспалов
- Актриса
Марина
Александрова
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Анна
Ардова
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Сценарист
Эдуард
Радзюкевич
- СПСценарист
Сергей
Плотов
- МССценарист
Мария
Сергеенкова
- ОПСценарист
Ольга
Прошкина
- МСПродюсер
Михаил
Спектор
- Продюсер
Михаил
Беспалов
- ЗЗПродюсер
Зелимхан
Зармаев
- Продюсер
Петар
Зекавица
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЭМАктриса дубляжа
Элла
Меркулова
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Кирюхин
- ОНХудожница
Ольга
Никулина
- ЮАХудожник
Юрий
Алленов
- РТХудожник
Рустам
Талыбов
- ТМХудожник
Тельман
Мукатилов
- СГХудожник
Сергей
Глазунов
- ТРХудожник
Тимур
Рагимханов
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ДПОператор
Денис
Панов
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков