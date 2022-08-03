Продолжение популярной авантюрной курортной комедии «All inclusive, или Все включено» порадует всех ценителей зажигательных скетчей в духе телехита «Шесть кадров» и просто хорошего юмора. Хотите узнать, к чему привел роман рублевского ветеринара Андрея Павлова и дочери олигарха Анны, завязавшийся в первой части? Смотрите фильм Эдуарда Радзюкевича «Все включено — 2» онлайн в хорошем качестве!



Андрей (Михаил Беспалов) готовится жениться на Ане (Марина Александрова), но очень боится ударить лицом в грязь перед богатым отцом девушки. Чтобы доказать свою способность содержать красавицу, он хочет быстро поднять большую сумму денег. Для этого герой отправляется в Турцию, чтобы вместе со своим тамошним приятелем Веней, похожим на ветеринара как две капли воды, принять участие в конкурсе двойников. Однако на пути охотников до легких денег появляется препятствие в виде бандита Коца (Сергей Бурунов), преследующего Вениамина, чтобы предотвратить его свадьбу с дочерью турецкого криминального авторитета. По иронии судьбы, Коц похищает Андрея, а на его розыски бросаются знакомые зрителям по первому фильму персонажи – Карадуман (Григорий Сиятвинда), киллер Рудольф (Эдуард Радзюкевич) и Петя из Сыктывкара (Федор Добронравов). Удастся ли им спасти авантюрного ветеринара? Успеет ли Павлов на собственную брачную церемонию?

