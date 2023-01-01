Биография

Анна Ардова – актриса театра и кино, телеведущая. На свет появилась 27 сентября 1969 года. Награды: ТЭФИ – лучшая женская роль, сериал «Одна за всех», где актриса примеряла на себя разные образы. В 16 лет впервые попробовала поступить в театральный вуз, но попытка оказалась неудачной. С 5-го раза Ардова поступила в ГИТИС к Андрею Гончарову. В 1994 году окончила обучение. В 1995 году была зачислена в труппу Московского академического театра им. Маяковского. Дебютировала на телеэкранах в 1983 году, снявшись в «Женской лиге». У Ардовой личная жизнь складывается весьма удачно. Актриса дважды была замужем. Первый супруг – Даниил Спиваковский, прожили вместе меньше года. Второй – Александр Шаврин, прожили вместе более 20 лет. Двое детей – Софья Ардова и Антон Шаврин. В 1983 году Ардова снялась в фильме «Если верить Лопотухину». Много лет спустя были фильмы Анны Ардовой, такие как «Синдром феникса», «Только ты», «Школа для толстушек», «Оплачено любовью», «Моя безумная семья», «Фирменная история». Ардова озвучивала роли в мультфильмах «Снежная королева», «Гурвинек: волшебная игра». В 2013 году была ведущей программы «Форт Боярд». Снималась в клипах групп «Ногу свело» и «Браво».