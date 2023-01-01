Анна Ардова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 27 сентября 1969 г. (55 лет)
Биография
Анна Ардова – актриса театра и кино, телеведущая. На свет появилась 27 сентября 1969 года. Награды: ТЭФИ – лучшая женская роль, сериал «Одна за всех», где актриса примеряла на себя разные образы. В 16 лет впервые попробовала поступить в театральный вуз, но попытка оказалась неудачной. С 5-го раза Ардова поступила в ГИТИС к Андрею Гончарову. В 1994 году окончила обучение. В 1995 году была зачислена в труппу Московского академического театра им. Маяковского. Дебютировала на телеэкранах в 1983 году, снявшись в «Женской лиге». У Ардовой личная жизнь складывается весьма удачно. Актриса дважды была замужем. Первый супруг – Даниил Спиваковский, прожили вместе меньше года. Второй – Александр Шаврин, прожили вместе более 20 лет. Двое детей – Софья Ардова и Антон Шаврин. В 1983 году Ардова снялась в фильме «Если верить Лопотухину». Много лет спустя были фильмы Анны Ардовой, такие как «Синдром феникса», «Только ты», «Школа для толстушек», «Оплачено любовью», «Моя безумная семья», «Фирменная история». Ардова озвучивала роли в мультфильмах «Снежная королева», «Гурвинек: волшебная игра». В 2013 году была ведущей программы «Форт Боярд». Снималась в клипах групп «Ногу свело» и «Браво».
Фильмография
Актриса
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 8.8
Любовь зла2024, 82 мин
- 8.7
Свободные отношения2022, 98 минБесплатно
- 7.8
Сказки Гофмана2022, 98 мин
- 7.9
Трудности выживания2019, 86 мин
- 8.5
Гурвинек. Волшебная игра2018, 75 минБесплатно
- 8.5
Помню – не помню!2016, 72 мин
- 9.1
Свадьбы не будет2014, 92 минБесплатно
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 8.6
Соседи по разводу2013, 91 минБесплатно
- 8.9
Берега любви2013, 91 минБесплатно
- 9.4
Последний из Магикян2013
- 9.2
Снежная королева2012, 72 мин
- 9.1
Высоцкий. Спасибо, что живой2011, 126 мин
- 8.9
All inclusive, или Все включено2011, 92 мин
- 9.1
Школа для толстушек2010Бесплатно
- 9.3
Женщина-зима2009Бесплатно
- 8.8
Одна за всех2009
- 9.4
Солдаты. Новый год, твою дивизию!2007
- 8.6
Фирменная история2005