Свадьбы не будет (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Свадьбы не будет
Мелодрама92 мин12+
О фильме
Надя и Артем решили пожениться, но их мамы в ужасе от выбора своих чад. Открытая война? Нет, это только подхлестнет детей к совершению роковой ошибки. Нужно срочно объединить усилия. Неужели будущие теща и свекровь не смогут расстроить свадьбу? В ход идут все запрещенные приемы. Выстоит ли настоящая любовь против материнских интриг?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- Актриса
Анна
Ардова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- Актриса
Варвара
Бородина
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- АМАктриса
Александра
Мельник
- АМАктёр
Андрей
Москвичев
- Актриса
Ирина
Антоненко
- ИКАктёр
Иван
Коряковский
- ОКАктёр
Олег
Купчик
- ЮНСценарист
Юлия
Набокова
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МЕМонтажёр
Михаил
Егоров
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин