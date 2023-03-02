Свадьбы не будет
Wink
Фильмы
Свадьбы не будет

Свадьбы не будет (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Свадьбы не будет
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Надя и Артем решили пожениться, но их мамы в ужасе от выбора своих чад. Открытая война? Нет, это только подхлестнет детей к совершению роковой ошибки. Нужно срочно объединить усилия. Неужели будущие теща и свекровь не смогут расстроить свадьбу? В ход идут все запрещенные приемы. Выстоит ли настоящая любовь против материнских интриг?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьбы не будет»