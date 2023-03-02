Надя и Артем решили пожениться, но их мамы в ужасе от выбора своих чад. Открытая война? Нет, это только подхлестнет детей к совершению роковой ошибки. Нужно срочно объединить усилия. Неужели будущие теща и свекровь не смогут расстроить свадьбу? В ход идут все запрещенные приемы. Выстоит ли настоящая любовь против материнских интриг?

