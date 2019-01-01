Трудности выживания
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Трудности выживания

Трудности выживания (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Трудности выживания
Комедии, Мелодрамы86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Молодая столичная журналистка Нина по заданию редакции отправляется на необитаемый остров близ Керчи, где, по сведениям местного новостного сайта, одиноко проживает миллиардер-отшельник. Чтобы не попасться на «утке», крымский главред нанимает парня, готового прикинуться нелюдимым богачом.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудности выживания»

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