Трудности выживания (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.92019, Трудности выживания
Комедии, Мелодрамы86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Молодая столичная журналистка Нина по заданию редакции отправляется на необитаемый остров близ Керчи, где, по сведениям местного новостного сайта, одиноко проживает миллиардер-отшельник. Чтобы не попасться на «утке», крымский главред нанимает парня, готового прикинуться нелюдимым богачом.
Трудности выживания смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ЕНРежиссёр
Евгений
Невский
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- Актёр
Ян
Цапник
- АМАктёр
Артем
Маркарьян
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Николай
Фоменко
- НСАктриса
Надежда
Сысоева
- АНАктёр
Александр
Носков
- МВАктёр
Максим
Важов
- ПУСценарист
Павел
Усачев
- АРСценарист
Антон
Риваль
- РРСценарист
Роман
Рипко
- ЕРСценарист
Евгений
Рыбов
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ЮХПродюсер
Юрий
Храпов
- Продюсер
Анна
Пескова
- ДТПродюсер
Ден
Толмор
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- НСМонтажёр
Никита
Склокин
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев
- ЕАОператор
Евгения
Абде�ль-Фаттах
- Композитор
Дмитрий
Ланской
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов
- ЮАКомпозитор
Юрий
Аббакумов