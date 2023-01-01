Биография

Дмитрий Ланской — композитор, певец, актер и продюсер. Бывший участник музыкального коллектива «Премьер-министр». Автор музыки к современным отечественным фильмам и телесериалам. Часто путешествует по странам Азии, интересуется японской культурой. Талантливый юноша родился в Москве в 1978 г. С детства увлекался музыкой, но не учился в музыкальной школе. Не имея базового музыкального образования, в 1995 г. он решил поступать на вокальное отделение Музыкального училища эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных. Юный Дмитрий проявил упорство и успешно прошел все вступительные испытания. Во время обучения он стал одним из солистов группы «Премьер-министр», но спустя 4 года ушел из коллектива. Свою первую и, на данный момент, единственную роль Дмитрий Ланской исполнил в телесериале «Сладкая жизнь — 2». Сотрудничество с кинематографом началось в 2007 г. Его музыкальные композиции можно услышать в сериалах «Воронины», «Реальные пацаны», «Восьмидесятые», «До смерти красивая». С 2011 г. он является сотрудником компании Good Story Media. С этого момента композитор становится музыкальным продюсером и работает над лентами «Большие надежды», «ЧОП», «Адаптация», «Гражданский брак». Как автор музыки к полнометражным фильмам Дмитрий Ланской выступил в проектах «Я худею» и «Трудности выживания».