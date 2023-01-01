Биография

Василий Соловьев – актер, продюсер, сценарист, телеведущий, создатель программ «Гольф. Играют все!», «Произвольная программа» и «Давайте танцевать!». В 2010 г. стал одним из учредителей компании «2Д Целлулоид». Будущий кинематографист родился в 1975 г. в Москве. В школьные годы посещал в художественную, музыкальную и общеобразовательную школу с углубленным изучением английского языка. Получив аттестат, юноша решил связать свою дальнейшую жизнь с музыкой и поступил в академическое музыкальное училище при МГК, где он учился игре на фортепиано, но служба в армии отразилась на планах будущего артиста. С 1994 г. он работал переводчиком и редактором на «НТВ», а через 2 года стал спортивным комментатором на «НТВ-Плюс». Комментаторскую деятельность завершил после Олимпиады в Сочи. Фильмы Василия Соловьева «Россия 88» и «Хороший мальчик», над которыми он работал в качестве продюсера, стали участниками кинофестивалей и получили высокую оценку критиков. В кино артист начал сниматься в 2006 г. Его первой актерской работой стал телесериал «Клуб». Зрители увидели Василия Соловьева в роли хозяина ресторана во 2 сезоне проекта, а в 5 сезоне он сыграл бизнесмена. В 2008 г. актер снялся в сериале «Братья детективы». В последующих телепроектах он несколько раз сыграл телевизионных ведущих и журналистов. В этой роли артиста можно увидеть в фильмах «Ирония любви», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Потеряшки», «Человек из будущего», «Выжить после-3», «После тебя».