Ледокол (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антаркти�ды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Анна
Михалкова
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- АЧАктёр
Артур
Чиргадзе
- АОСценарист
Алексей
Онищенко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Александр
Козлов
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- Оператор
Федор
Лясс
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен