Ледокол
Wink
Фильмы
Ледокол
9.22016, Ледокол
Драма118 мин16+
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Ледокол (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ледокол»