Ледокол (фильм, 2016) смотреть онлайн

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антаркти�ды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…



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