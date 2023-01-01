Биография

Александр Паль — российский актер. Обладатель премий Sakhalin International Film Festival, «Кинотавр», Московского международного кинофестиваля и «Ника». Родился в Челябинске 16 декабря 1988 года. В 2012 году будущий кинодеятель окончил курс Леонида Хейфеца режиссерского факультета в ГИТИСе. Уже в институте начал играть в спектаклях Московского театра юного зрителя и Театра имени Маяковского. После учебы в ГИТИСе Александру Палю посчастливилось пройти кастинг на роль в картине «Горько!», которая стала хитом российского проката. Вскоре список фильмов актера пополнился такими проектами, как «Горько! 2», «Елки 1914» и «Парень с нашего кладбища». Роль в картине «Тряпичный союз» принесла молодому человеку награду фестиваля «Кинотавр». Александр наиболее известен по таким проектам, как криминальная комедия «Все и сразу», гротескный новогодний альманах «Страна чудес», фильм-катастрофа о героях мирного времени «Ледокол», теплая и неглупая комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик», киноальманах от семи российских женщин-режиссеров «Петербург. Только по любви», обаятельный ситком со звездами большого кино «Вы все меня бесите», комедия «Жизнь впереди», а также альманах короткого метра от современных российских режиссеров «Русское краткое. Выпуск 1» и «Русское краткое. Выпуск 4».