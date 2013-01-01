Горько! (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Остроумная отечественная комедия о вечном конфликте между родителями и детьми. В главной роли — неподражаемый Сергей Светлаков.



Наташа и Роман — молодая современная пара, которая мечтает о стильной свадьбе на берегу моря. Однако отчим девушки не разделяет их новомодные предпочтения, ведь ему необходимо использовать торжество для своих карьерных целей — завязать полезные связи. Родители жениха вообще не проявляют никакого желания принимать участие в организации праздника. Тогда Наташа и Рома решают в тайне организовать вторую свадьбу после того, как гости напьются и перестанут что-либо соображать. В какой-то момент все начинает идти не так, как надо, разрушая планы и отчима, и молодоженов.



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