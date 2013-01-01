Горько! (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Остроумная отечественная комедия о вечном конфликте между родителями и детьми. В главной роли — неподражаемый Сергей Светлаков.
Наташа и Роман — молодая современная пара, которая мечтает о стильной свадьбе на берегу моря. Однако отчим девушки не разделяет их новомодные предпочтения, ведь ему необходимо использовать торжество для своих карьерных целей — завязать полезные связи. Родители жениха вообще не проявляют никакого желания принимать участие в организации праздника. Тогда Наташа и Рома решают в тайне организовать вторую свадьбу после того, как гости напьются и перестанут что-либо соображать. В какой-то момент все начинает идти не так, как надо, разрушая планы и отчима, и молодоженов.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Сергей
Светлаков
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Егор
Корешков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Василий
Кортуков
- Актриса
Юлия
Сулес
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Александр
Паль
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Сценарист
Алексей
Казаков
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ИБСценарист
Илья
Бурец
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- НРХудожник
Николай
Растимешин
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- Оператор
Дмитрий
Грибанов