Биография

Сергей Юрьевич Светлаков – российский продюсер, сценарист и актер. Обладатель «Летнего кубка КВН» 2002. Актер Сергей Светлаков родился в 1977 году в Свердловске. Отец был помощником машиниста, а мать инженером. С детства мальчик рос очень артистичным и открытым. В школьные годы увлекался спортом, а именно футболом и баскетболом. Все думали, что его карьера будет построена на спорте, но время решило иначе. В студенческие годы Светлаков состоял в команде КВН, которая была создана в вузе. За время игры в КВН он очень сильно вошел в роль, и это стало его самым важным занятием. Жизненные события заставили Сергея переехать в Москву, но даже это не повлияло на его деятельность. Он начал писать сценарии для команды КВН в Москве и этим завоевал успех. В личной жизни у Сергея Светлакова все было не очень гладко. Впервые он женился на своей однокурснице, у них родилась дочь, но брак распался. Через время Сергей нашел свою спутницу и сейчас воспитывает с ней двух сыновей. В карьере он достиг хороших результатов. Не только снимался в фильмах, а еще и неоднократно был ведущим концертов и телепередач. Часто его можно заметить именно в Comedy Club, «Уральских пельменях». Роли Сергея Светлакова были самыми разнообразными. Главную он получил в фильме «Бриллиантовая рука 2». Также его можно заметить в молодежных фильмах: «Ёлки», «Горько! 2». За это время он завоевал сердца многих, и теперь каждый раз поклонники ждут его нового появления на сцене.