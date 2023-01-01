Сергей Светлаков
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 12 декабря 1977 г. (47 лет)
Биография
Сергей Юрьевич Светлаков – российский продюсер, сценарист и актер. Обладатель «Летнего кубка КВН» 2002. Актер Сергей Светлаков родился в 1977 году в Свердловске. Отец был помощником машиниста, а мать инженером. С детства мальчик рос очень артистичным и открытым. В школьные годы увлекался спортом, а именно футболом и баскетболом. Все думали, что его карьера будет построена на спорте, но время решило иначе. В студенческие годы Светлаков состоял в команде КВН, которая была создана в вузе. За время игры в КВН он очень сильно вошел в роль, и это стало его самым важным занятием. Жизненные события заставили Сергея переехать в Москву, но даже это не повлияло на его деятельность. Он начал писать сценарии для команды КВН в Москве и этим завоевал успех. В личной жизни у Сергея Светлакова все было не очень гладко. Впервые он женился на своей однокурснице, у них родилась дочь, но брак распался. Через время Сергей нашел свою спутницу и сейчас воспитывает с ней двух сыновей. В карьере он достиг хороших результатов. Не только снимался в фильмах, а еще и неоднократно был ведущим концертов и телепередач. Часто его можно заметить именно в Comedy Club, «Уральских пельменях». Роли Сергея Светлакова были самыми разнообразными. Главную он получил в фильме «Бриллиантовая рука 2». Также его можно заметить в молодежных фильмах: «Ёлки», «Горько! 2». За это время он завоевал сердца многих, и теперь каждый раз поклонники ждут его нового появления на сцене.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Маска. Танцы2022Бесплатно
- 8.9
Полный блэкаут2020
- 7.6
Светлые новости2020
- 8.7
Русские не смеются2019
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 8.9
Жених2016, 88 мин
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 8.9
Елки 19142014, 103 минБесплатно
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 8.7
Джунгли2012, 80 мин
- 9.5
Елки 22011, 96 минБесплатно
- 9.4
Елки2010, 85 минБесплатно