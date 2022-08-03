Джунгли (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Российская комедия, иллюстрирующая, как можно сначала сильно любить, а потом сильно ненавидеть свою вторую половинку. Смотреть фильм «Джунгли» можно в онлайн-кинотеатре Wink. Не пропустите романтическую экшен-комедию с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым.
Сергей и Марина — когда-то любящая друг друга пара, у которой кризис в отношениях. Чтобы избежать развода, они решают поехать в экзотическое путешествие на тропические острова. Там вдали от суеты и бытовых забот им, возможно, удастся наладить отношения, но их ссоры не утихают и во время поездки. Супруги уплывают на катере в открытое море, попадают в шторм и в итоге оказываются на острове, населенном каннибалами. Теперь им предстоит противостоять дикарям, а также бороться друг с другом, ведь Сергей сказал Марине непростительные слова.
Смогут ли герои забыть обиды и вернуть былую любовь, а также спастись с острова? Фильм «Джунгли» смотреть онлайн в хорошем качестве можно без рекламы на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
