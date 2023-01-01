Марина Дюжева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 9 октября 1955 г. (69 лет)
Биография
Марина Дюжева – актриса советского и российского театра и кино, поэтесса. Признание получила после съемок в картинах «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Будущая актриса родилась в столице. После окончания 8 класса она продолжила обучение в литературной школе. После получения аттестата вместе с подругой решила сдавать экзамены в ГИТИС. Однако подруга вскоре передумала, а юная Марина проявила настойчивость и поступила в вуз. Первые роли Марина Дюжева сыграла еще в студенческие годы. Она снялась в картинах «Засекреченный город», «Горожане», «Повторная свадьба». Получив диплом, актриса начала участвовать в постановках Театра-студии киноактера, где работала до 1997 г. В начале карьеры юной и хрупкой девушке доверяли играть исключительно роли миловидных и привлекательных персонажей. За яркой внешностью режиссеры долго не могли разглядеть драматического таланта актрисы. Среди наиболее известных картин с ее участием можно отметить ленты «По семейным обстоятельствам», «Зависть богов», «Государственная граница». С возрастом амплуа актрисы изменилось, в новых фильмах Марина Дюжева стала играть женщин с активной жизненной позицией, которые, имея детей и даже внуков, продолжают заниматься личной жизнью и строить романтические отношения.
Фильмография
Актриса
- 8.7
Непослушник 22022, 105 мин
- 8.9
Полоса отчуждения2014Бесплатно
- 8.7
Джунгли2012, 80 мин
- 8.6
Белое платье2010, 98 минБесплатно
- 9.1
Кровь не вода2009Бесплатно
- 9.0
Мой2009Бесплатно
- 8.3
Зловредное воскресенье1985, 71 минБесплатно
- 9.2
Время выбрало нас1979
- 9.0
Риск — благородное дело1977, 76 минБесплатно
- 9.4
Горожане1975, 81 минБесплатно