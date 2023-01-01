Биография

Марина Дюжева – актриса советского и российского театра и кино, поэтесса. Признание получила после съемок в картинах «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Будущая актриса родилась в столице. После окончания 8 класса она продолжила обучение в литературной школе. После получения аттестата вместе с подругой решила сдавать экзамены в ГИТИС. Однако подруга вскоре передумала, а юная Марина проявила настойчивость и поступила в вуз. Первые роли Марина Дюжева сыграла еще в студенческие годы. Она снялась в картинах «Засекреченный город», «Горожане», «Повторная свадьба». Получив диплом, актриса начала участвовать в постановках Театра-студии киноактера, где работала до 1997 г. В начале карьеры юной и хрупкой девушке доверяли играть исключительно роли миловидных и привлекательных персонажей. За яркой внешностью режиссеры долго не могли разглядеть драматического таланта актрисы. Среди наиболее известных картин с ее участием можно отметить ленты «По семейным обстоятельствам», «Зависть богов», «Государственная граница». С возрастом амплуа актрисы изменилось, в новых фильмах Марина Дюжева стала играть женщин с активной жизненной позицией, которые, имея детей и даже внуков, продолжают заниматься личной жизнью и строить романтические отношения.