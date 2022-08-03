По семейным обстоятельствам (сериал, 1978) смотреть онлайн

Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями.

