Биография

Алексей Коренев – режиссер кино, автор сценариев, актер эпизодов. Годы жизни: 1927 – 1995. Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Дагестана. В школьные годы занимался в драмкружке, где подружился с Олегом Ефремовым. Окончил ВГИК, работал вторым режиссером у Эльдара Рязанова. В фильме «Берегись автомобиля» у Коренева роль безмолвного покупателя. В титры его фамилия не попала. Был дважды женат. Дочь режиссера стала актрисой. Первые фильмы Коренева угодили «на полку» за неблагонадежность. Кинокартина «Адам и Хева» должна была пропагандировать переселение горцев в долины, но получилась увлекательной и веселой комедией. Всенародное признание ждало режиссера после лент «Вас вызывает Таймыр» и «Большая перемена». Режиссера отличало умение создать атмосферу непринужденной радости на съемочной площадке и перенести ее на экран. Комедии «Три дня в Москве» и «По семейным обстоятельствам» продолжили список удачных работ мастера. Успех сопутствовал и детективной ленте «Ловушка для одинокого мужчины» – предпоследней в творческой биографии режиссера. С развалом страны Коренев потерял работу, перебивался случайными заработками и вскоре умер.