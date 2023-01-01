Большая перемена (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Большая перемена
Мелодрамы, Комедии257 мин0+
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Сюжет
Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «A» — «удивительного, сумасшедшего» класса. Поначалу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников…
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Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Коренев
- Актёр
Михаил
Кононов
- Актёр
Евгений
Леонов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Александр
Збруев
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- НБАктриса
Наталия
Богунова
- НГАктриса
Наталья
Гвоздикова
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- Актёр
Виктор
Проскурин
- АКСценарист
Алексей
Коренев
- ГССценарист
Георгий
Садовников
- АДПродюсер
Александра
Демидова
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- ЛПХудожник
Леонид
Платов
- ПЧМонтажёр
П.
Чечеткина
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский
- МГКомпозитор
Михаил
Глинка