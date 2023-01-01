Большая перемена
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Большая перемена

Большая перемена (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Большая перемена
Мелодрамы, Комедии257 мин0+

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Сюжет

Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «A» — «удивительного, сумасшедшего» класса. Поначалу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большая перемена»