Большая перемена (фильм, 1972) смотреть онлайн

Сюжет

Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го «A» — «удивительного, сумасшедшего» класса. Поначалу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников…



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