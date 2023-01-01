Виктор Проскурин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 8 февраля 1952 г. (68 лет)
- Дата смерти
- 30 июня 2020 г.
Биография
Виктор Проскурин – известный и любимый не одним поколением зрителей актер. В 1982 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Виктор Алексеевич родился в 1952 году в Казахстане, в городе Атбасаре. Затем родители вернулись в Москву, где актер и прожил всю свою жизнь. С детства он мечтал о цирке, но решил, что поступать в цирковую студию слишком поздно, и не прошел по возрасту. Зато он с удовольствием ходил в театральный кружок, а свою первую роль Проскурин сыграл в фильме «Орлята Чапая» будучи еще подростком. Актер несколько раз пытался поступить в разные театральные учебные заведения и со второй попытки его приняли в Щукинское училище. После окончания учебы Виктор Алексеевич поступил в Театр на Таганке. Однако он вскоре перешел в «Ленком» по приглашению Марка Захарова. Личная жизнь Проскурина складывалась непросто, он был пять раз женат, есть дочь. Творческая жизнь актера богата прекрасными ролями и зрительской любовью. Среди удачных театральных работ Проскурина стоит выделить спектакли «Тиль», «Парень из нашего двора», «Люди и птицы». Поклонники полюбили актера за его работы в кино. Знаменитые фильмы Проскурина: «Большая перемена», «Однажды двадцать лет спустя», «Выйти замуж за капитана», «Жестокий романс» и многие другие. Виктор Алексеевич скончался летом 2020 года.
Фильмография
- 9.4
А зори здесь тихие...2015, 111 мин
- 9.3
Гагарин. Первый в космосе2013, 108 мин
- 8.1
Если ты меня слышишь2007, 92 минБеспл�атно
- 8.8
Короткое дыхание2006Бесплатно
- 7.5
Убить лицедея1998, 75 минБесплатно
Без мундира1988, 90 минБесплатно
- 8.1
Детская площадка1986, 73 минБесплатно
- 9.5
Выйти замуж за капитана1985, 85 минБесплатно
- 8.6
Лев Толстой (1984)1984
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 9.1
Пиковая дама1982, 86 минБесплатно
- 8.4
Рожденные бурей1981, 76 минБесплатно
- 9.7
Однажды двадцать лет спустя1980, 73 минБесплатно
- 8.6
Два долгих гудка в тумане1980, 75 минБесплатно
- 9.1
Шла собака по роялю1979, 65 минБесплатно
- 9.2
Время выбрало нас1979
- 8.3
Буденовка1979, 67 минБесплатно
- 8.5
Летняя поездка к морю1978, 83 минБесплатно
- 9.4
Школьный вальс1977, 90 минБесплатно
- 8.7
Весенний призыв1976, 89 минБесплатно