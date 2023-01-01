Биография

Виктор Проскурин – известный и любимый не одним поколением зрителей актер. В 1982 году ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Виктор Алексеевич родился в 1952 году в Казахстане, в городе Атбасаре. Затем родители вернулись в Москву, где актер и прожил всю свою жизнь. С детства он мечтал о цирке, но решил, что поступать в цирковую студию слишком поздно, и не прошел по возрасту. Зато он с удовольствием ходил в театральный кружок, а свою первую роль Проскурин сыграл в фильме «Орлята Чапая» будучи еще подростком. Актер несколько раз пытался поступить в разные театральные учебные заведения и со второй попытки его приняли в Щукинское училище. После окончания учебы Виктор Алексеевич поступил в Театр на Таганке. Однако он вскоре перешел в «Ленком» по приглашению Марка Захарова. Личная жизнь Проскурина складывалась непросто, он был пять раз женат, есть дочь. Творческая жизнь актера богата прекрасными ролями и зрительской любовью. Среди удачных театральных работ Проскурина стоит выделить спектакли «Тиль», «Парень из нашего двора», «Люди и птицы». Поклонники полюбили актера за его работы в кино. Знаменитые фильмы Проскурина: «Большая перемена», «Однажды двадцать лет спустя», «Выйти замуж за капитана», «Жестокий романс» и многие другие. Виктор Алексеевич скончался летом 2020 года.