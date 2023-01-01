Весенний призыв (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
8.71976, Весенний призыв
Драмы89 мин12+
Сюжет
Молодые армейцы, ребята, призванные со всей страны, с разными социальными статусами и разными жизненными позициями поступают под командование сержанта Карпенко. Начинается процесс их обучения военной мудрости. Один из новоприбывших – несостоявшийся студент Алик, которого из-за отставания исключили из института, постоянно замечает все минусы работы сержанта, озвучивает все недостачи и даже позволяет вести себя не по уставу. Чем обернется столь вольное поведение для молодого армейца?
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb