Биография

Леонид Ярмольник – актер кино и театра, продюсер, телеведущий. Является обладателем двух премий «Ника». Состоит в попечительском совете Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду». Является членом Общественного совета по проблемам безнадзорных животных. Будущий артист родился в поселке Пограничный в Приморском крае, где служил его отец. Детство Леонида прошло во Львове. Он увлекался музыкой, любил творчество группы «Битлз», занимался плаванием. Посещал театральную студию при Народном театре им. Ленинского комсомола. Свои первые роли Леонид Ярмольник сыграл еще в юности в любительских постановках. В 1976 г. он окончил актерское отделение Высшего театрального училища им. Щукина. В кино актер начал сниматься в 1974 г. Первый фильм Леонида Ярмольника – комедия «Ваши права?». Однако всеобщую зрительскую любовь и признание он получил только через 5 лет, когда исполнил роль сына известного барона в киноленте «Тот самый Мюнхгаузен». Умение в считанные секунды передавать яркие черты характера персонажа высоко оценили и зрители, и критики. Затем Ярмольник успешно справился с образом Гнуса в киноленте «Сыщик». Главную роль актер получил в картине «Московские каникулы» в 1995 г. В этой работе он проявил свой продюсерский талант.