7.72023, Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов
Документальный, Биография66 мин18+
Фильм в подписке «START»
Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Рассказ о творческой биографии Алексея Германа-старшего сквозь призму его последнего фильма — «Трудно быть богом». Многие кадры со съемок публикуются впервые.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Биография
КачествоFull HD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АГАктёр
Алексей
Герман мл.
- Актёр
Алексей
Кудрин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- НМАктриса
Наталья
Мотева
- ЕШАктриса
Екатерина
Шапкайц
- РНАктёр
Рушан
Насибулин
- ЮКАктёр
Юрий
Клименко
- НКАктёр
Наум
Клейман
- АМАктёр
Антон
Молчанов
- АГСценарист
Алексей
Герман мл.
- АБПродюсер
Алексей
Боков
- РНПродюсер
Рушан
Насибулин
- ИНМонтажёр
Игорь
Нургалиев
- АКМонтажёр
Александр
Красильников
- ЭДОператор
Эдгар
Дубровский
- НЯКомпозитор
Никита
Ямов