Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов
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Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов
7.72023, Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов
Документальный, Биография66 мин18+
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Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о творческой биографии Алексея Германа-старшего сквозь призму его последнего фильма — «Трудно быть богом». Многие кадры со съемок публикуются впервые.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов»