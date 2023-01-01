Принцесса и нищий (сериал, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Принцесса и нищий 1 сезон
Драмы18+
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Сюжет
История любви дочки генерала ФАПСИ Ксении и юного оборванца Лика. Если бы дело было только в социальном неравенстве - молодые люди справились бы, но в отношения Лика и Ксении вмешивается страшное прошлое их семей.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Месхиев
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АПАктёр
Александр
Половцев
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Наталья
Суркова
- АКАктриса
Анастасия
Курза
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- АМСценарист
Андрей
Морозов
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- СККомпозитор
Святослав
Курашов