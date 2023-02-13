Принцесса и нищий. Сезон 1
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Принцесса и нищий
1-й сезон

Принцесса и нищий (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

8.92004, Принцесса и нищий. Сезон 1 8 серий
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История любви дочки генерала ФАПСИ Ксении и юного оборванца Лика. Если бы дело было только в социальном неравенстве - молодые люди справились бы, но в отношения Лика и Ксении вмешивается страшное прошлое их семей.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Принцесса и нищий»