Биография

Дмитрий Лысенков — российский актер театра и кино. Родился в Ленинграде 6 июля 1982 года. После школы Дмитрий поступил в СПбГАТИ, который окончил в 2004 году. Сразу после получения диплома он вошел в труппу Театра имени Ленсовета, где играл на сцене вплоть до 2007 года. Также артист играл в Александринском театре, в котором исполнял роли в спектаклях по Достоевскому, Лермонтову, Шекспиру, Гоголю, Чехову. Актерское портфолио Дмитрия Лысенкова насчитывает 70 проектов. Дебютом для российского кинодеятеля стали роли в сериале «Убойная сила» и фильме «Челябумбия» 2003 года. Также актер привлекался к участию в таких проектах, как «Придел Ангела», «Далекие близкие», «Подсадной», «Серебряные коньки», «Союз Спасения», «Домашний арест», «Чебурашка» и «Вампиры средней полосы».