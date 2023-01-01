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Бедные люди

Бедные люди (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Бедные люди 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о неудачливых жителях одной питерской коммуналки. Пьянствующий «литературный негр», беглый наркоторговец, стриптизерша, суррогатная мать, – и все интеллигентные, творческие люди!

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бедные люди»

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