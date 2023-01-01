Бедные люди (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Бедные люди 1 сезон
Комедии, Русские18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История о неудачливых жителях одной питерской коммуналки. Пьянствующий «литературный негр», беглый наркоторговец, стриптизерша, суррогатная мать, – и все интеллигентные, творческие люди!
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЖКРежиссёр
Жанна
Кадникова
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актриса
Ольга
Бузова
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- Актриса
Лина
Миримская
- МФАктёр
Максим
Филипьев
- МБАктриса
Марина
Богатова
- АМАктёр
Александр
Мехряков
- ЕКАктриса
Екатерина
Караченцева
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ЖКСценарист
Жанна
Кадникова
- МФСценарист
Максим
Филипьев
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- ВКХудожник
Владислав
Кузнецов
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- СДОператор
Сергей
Долгушин