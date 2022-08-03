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Бедные люди
1-й сезон

Бедные люди (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Бедные люди. Сезон 1 17 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о неудачливых жителях одной питерской коммуналки. Пьянствующий «литературный негр», беглый наркоторговец, стриптизерша, суррогатная мать, – и все интеллигентные, творческие люди!

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бедные люди»