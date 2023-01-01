Биография

Александр Дулерайн – продюсер, режиссер и сценарист. С 2009 года работал в качестве главного продюсера телевизионного канала ТНТ. Также с 2017 года является креативным продюсером Storyworld Entertainment. Это дочерний проект «Газпром медиа» на рынке телевидения США. Родился в городе Грозный. После окончания школы поступил в МИЭТ на физический факультет, откуда выпустился в 1989 году. Позже решил заняться режиссерской деятельностью и поступил в «Мастерскую» Бориса Юхананова. Выпустился в 1995 году. А спустя год прошел стажировку в Нью-Йоркской академии кино. Ключевая роль Александра Дулерайна в сфере кинематографа – продюсирование популярных сериалов. Карьера в сфере кинематографа началась с режиссуры независимых короткометражек. Одной из первых работ стал фильм «Дачники» 1991 года. Всерьез занялся продюсерской деятельностью спустя два года. Участвовал в создании таких фильмов как «Постельные сцены» и «Зима Весна». Короткометражные фильмы Александра Дулерайна получили множество положительных отзывов на зарубежных кинофестивалях. Однако больше всего известен как продюсер популярных российских телесериалов. В их числе «Барвиха», «Наша Russia», «Универ» и »Интерны».