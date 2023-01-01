Измены (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Смотри сериал «Измены» в хорошем качестве на Wink. Это проект, снятый в жанре документальной драмы в игровой форме. Он транслировался в 2016 году на телеканале «Домашний». Многие путают данный отечественный проект с сериалом «Измены», выходившим в 2015 году на телеканале «ТНТ».



С�южет

Страшное слово «измена» для большинства людей является крайне неприятным. Согласно статистике, даже если пара длительное время находится в отношениях и партнеры полностью доверяют друг другу, есть риск измены. Не бывает идеальных отношений, поэтому следует постоянно быть готовым к самым неожиданным последствиям. В результате возникает вопрос, как же пережить измену близкого человека? Что делать дальше? Какое решение выбрать, расставание или прощение? Сериал попытается дать ответы на все эти вопросы.



Все 20 серий сериала «Измены» являются на половину документальными и каждая из них посвящена отдельному рассказу, когда близкий человек изменял своему партнеру. В основу серий легли реальные истории. В съемках принимал участие известный многим Андрей Румянцев. Он является экспертом в семейных отношениях, а также профессиональным сексологом. Именно он помогает разобраться в основной причине измены и пытается подсказать паре, как жить дальше.



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