Измены. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Измены
1-й сезон
9-я серия
2015, Измены. Сезон 1. Серия 9
Мелодрама18+
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Измены (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В поиске счастья после измены. Документальная драма о доверии и проверке любви на прочность. В кабинет психолога-сексолога Андрея Румянцева приходят клиенты, которые делятся своими историями. Как научиться доверять партнеру? Что делать, если узнал об измене любимого человека? Можно ли простить предательство супруга? В основе каждого из двадцати эпизодов сериала лежит реальная ситуация, связанная с темами доверия и измен. Эксперт в семейных отношениях, профессиональный сексолог Андрей Румянцев помогает разобраться в основных причинах измены. Если вас беспокоит чувство ревности или вы столкнулись с предательством, не пропустите игровой сериал «Измены» — смотреть онлайн все серии подряд можно на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Измены»