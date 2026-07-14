2015, Измены. Сезон 1. Серия 9
Мелодрама18+
Серия в подписке «PREMIER»
Измены (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Измены
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Измены
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Измены
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Измены
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Измены
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Измены
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Измены
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Измены
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Измены
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Измены
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Измены
Сезон 1 Серия 11
- 18+44 мин
Измены
Сезон 1 Серия 12
- 18+46 мин
Измены
Сезон 1 Серия 13
- 18+42 мин
Измены
Сезон 1 Серия 14
- 18+43 мин
Измены
Сезон 1 Серия 15
- 18+50 мин
Измены
Сезон 1 Серия 16
О сериале
В поиске счастья после измены. Документальная драма о доверии и проверке любви на прочность. В кабинет психолога-сексолога Андрея Румянцева приходят клиенты, которые делятся своими историями. Как научиться доверять партнеру? Что делать, если узнал об измене любимого человека? Можно ли простить предательство супруга? В основе каждого из двадцати эпизодов сериала лежит реальная ситуация, связанная с темами доверия и измен. Эксперт в семейных отношениях, профессиональный сексолог Андрей Румянцев помогает разобраться в основных причинах измены. Если вас беспокоит чувство ревности или вы столкнулись с предательством, не пропустите игровой сериал «Измены» — смотреть онлайн все серии подряд можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Актриса
Елена
Лядова
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Евгений
Стычкин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Павел
Майков
- ДГСценарист
Дарья
Грацевич
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- Оператор
Юрий
Никогосов
- АСКомпозитор
Александр
Соколов