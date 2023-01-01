Глафира Тарханова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 9 ноября 1983 г. (41 год)
Биография
Глафира Тарханова — российская актриса театра и кино. Родилась в Электростали 9 ноября 1983 года. Глафира начала свой путь к славе в юном возрасте. Певческий талант позволил Глафире поступить в школу Галины Вишневской, но после ее окончания девушка решила попробовать себя в качестве актрисы и подала документы в Школу-студию МХАТ. Ее роли сначала в студенческих, а затем в театральных постановках получали положительные отзывы критиков. Девушка стала появляться на экране. Она впервые оказалась на съемочной площадке, участвуя в массовке фильма «Сибирский цирюльник». Всего через несколько лет девушка получила свою первую главную роль. Первые работы Глафиры Тархановой — сериалы «Гибель империи» и «Громовы», а также экранизация романа Достоевского «Бесы». Сейчас на счету у молодой актрисы несколько десятков проектов на телевидении и в кино, среди которых фильмы «Любовники», «Путь к себе», «Куда течет море» и «Синичка».
Фильмография
Актриса
- 9.1
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 мин
- 9.0
Баба Яга спасает мир2023, 90 минБесплатно
- 9.0
Блюз для сентября2017, 92 минБесплатно
- 8.9
Сказочный патруль2016
- 9.0
По секрету всему свету2015, 91 минБесплатно
- 8.9
Год в Тоскане2014Бесплатно
- 8.6
Золотая невеста2014, 92 минБесплатно
- 9.2
Папа для Софии2014Бесплатно
- 9.2
Два Ивана2013Бесплатно
- 9.1
Проверка на любовь2013, 93 минБесплатно
- 9.1
Счастливый маршрут2013, 90 минБесплатно
- 9.0
Семейное счастье2013, 90 минБесплатно
- 8.9
Эта женщина ко мне2011, 105 минБесплатно
- 9.3
Лучший друг семьи2011, 192 минБесплатно
- 9.1
Цветы от Лизы2010Бесплатно