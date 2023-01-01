Биография

Глафира Тарханова — российская актриса театра и кино. Родилась в Электростали 9 ноября 1983 года. Глафира начала свой путь к славе в юном возрасте. Певческий талант позволил Глафире поступить в школу Галины Вишневской, но после ее окончания девушка решила попробовать себя в качестве актрисы и подала документы в Школу-студию МХАТ. Ее роли сначала в студенческих, а затем в театральных постановках получали положительные отзывы критиков. Девушка стала появляться на экране. Она впервые оказалась на съемочной площадке, участвуя в массовке фильма «Сибирский цирюльник». Всего через несколько лет девушка получила свою первую главную роль. Первые работы Глафиры Тархановой — сериалы «Гибель империи» и «Громовы», а также экранизация романа Достоевского «Бесы». Сейчас на счету у молодой актрисы несколько десятков проектов на телевидении и в кино, среди которых фильмы «Любовники», «Путь к себе», «Куда течет море» и «Синичка».