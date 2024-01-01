Баба Яга спасает Новый год (2024 год) смотреть онлайн
Сюжет
«Баба Яга спасает Новый год» (2024) — кино-праздник про любимую ночь в году, которую непременно нужно спасти от злодейки… И эта злодейка отнюдь не главная героиня в исполнении Людмилы Артемьевой, а безжалостная Снежная Королева!
Когда-то давным-давно хозяйка ледяного царства решила украсть магический посох у своего друга — Деда Мороза. Старый добрый волшебник с трудом забрал его обратно, а завистливую колдунью заточил в темницу. Перед Новым годом мальчик Юра, сам того не желая, освобождает Королеву, и та забирает его с собой в свое царство, а также грозится заморозить все вокруг. Дед Мороз зовет помощников, чтобы справиться с этой сложной задачей — и, конечно, среди них неутомимая Яга. Получится ли у бойкой старушки спасти Юру?..
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ААРежиссёр
Армен
Ананикян
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Артём
Ткаченко
- РПАктёр
Роман
Постовалов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Алексей
Сошин
- Актриса
Юлия
Такшина
- СШАктриса
Софья
Шуткина
- КГАктриса
Ксения
Гусева
- Актёр
Евгений
Михеев
- ККАктёр
Кирилл
Круглов
- МГАктриса
Маргарита
Горбунова
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ИВАктёр
Игорь
Васильев
- КРАктриса
Катерина
Решнова
- АКАктёр
Артем
Казюханов
- ГПАктёр
Георгий
Перадзе
- ЕСАктриса
Екатерина
Семенова
- НБАктёр
Никита
Беляев
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- РШАктёр
Роман
Штых
- АОСценарист
Ара
Оганесян
- ЕВСценарист
Евгений
Вихарев
- АПСценарист
Артур
Погорелов
- АДСценарист
Анна
Домрачева
- ДГСценарист
Давид
Галустян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- АОПродюсер
Ара
Оганесян
- АППродюсер
Анастасия
Паклина
- АСПродюсер
Алина
Серебренникова
- ДОХудожник
Дмитрий
Осипенко
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ЮПХудожница
Юлия
Политова
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев
- ОПКомпозитор
Оксана
Почепа