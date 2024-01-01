Баба Яга спасает Новый год (2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Баба Яга спасает Новый год» (2024) — кино-праздник про любимую ночь в году, которую непременно нужно спасти от злодейки… И эта злодейка отнюдь не главная героиня в исполнении Людмилы Артемьевой, а безжалостная Снежная Королева!



Когда-то давным-давно хозяйка ледяного царства решила украсть магический посох у своего друга — Деда Мороза. Старый добрый волшебник с трудом забрал его обратно, а завистливую колдунью заточил в темницу. Перед Новым годом мальчик Юра, сам того не желая, освобождает Королеву, и та забирает его с собой в свое царство, а также грозится заморозить все вокруг. Дед Мороз зовет помощников, чтобы справиться с этой сложной задачей — и, конечно, среди них неутомимая Яга. Получится ли у бойкой старушки спасти Юру?..



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