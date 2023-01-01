Биография

Михаил Павлик – актер театра и кино, родился 1 января 1977 года. На счету актера более 60 ролей в фильмах и телесериалах. В 2002 году в 25-летнем возрасте Михаил Павлик поступил в Щукинское училище (мастерская В. Поглазова). Актер служит в театре МСХТ и принимает участие в антрепризных спектаклях под руководством В. Стеклова. Одной из первых ролей Михаила Павлика в кино стала работа в картине «Крупногабаритные». Известность пришла к актеру после роли второго плана в популярном сериале «Интерны». В 2010 году актер снялся в фильме «Брестская крепость». Фильм собрал несколько престижных наград, среди которых «Ника», «Золотой орел» и «Жорж». В следующем году принял участие в продолжении «Служебного романа». В 2012 году вышла мелодрама «Мамы» с участием Павлика. В комедии «Беременный» актер сыграл брата главного героя. «Самый лучший день» – еще одна картина актера, в фильме Михаил Павлик сыграл роль опоздавшего свидетеля. Актер женат. Подробности своей личной жизни предпочитает держать в секрете. Лишь однажды Михаил Павлик раскрыл некоторые факты биографии, подтвердив связь с предполагаемой матерью своего ребенка на телевизионном шоу «На самом деле».