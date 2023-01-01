Инспектор Гаврилов
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Инспектор Гаврилов

Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) смотреть онлайн

9.42023, Инспектор Гаврилов 2 сезона
Комедии16+
Рецидивист выдает себя за майора полиции в провинциальном городке. Комедия от сценаристов «Кухни»
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Комедия «Инспектор Гаврилов» — сериал с Виктором Добронравовым о воре, который притворяется майором полиции.

Перед тем, как уйти на покой, рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. К несчастью, весь его тщательный план идет насмарку, и теперь Саша вынужден бежать, чтобы не оказаться в тюрьме. В поезде до Владивостока ему попадается неожиданный сосед — майор Гаврилов, направляющийся в маленький город Усть-Шахтинск, где его ждет должность начальника полиции. По стечению обстоятельств Саше выдается шанс примерить на себя форму Гаврилова и встать на его место. Теперь руководить правоохранительными органами Усть-Шахтинска будет он. Главное — не выдать себя.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»

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