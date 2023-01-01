Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 5
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 12
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 15
- 16+23 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 16
- 16+24 мин
Инспектор Гаврилов
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Рецидивист под прикрытием: «подозрительно крутая» комедия «Инспектор Гаврилов» — сериал смотреть можно прямо сейчас на Wink.
1 сезон начинается с провальной миссии бывалого грабителя Саши Медного: неудачно выбрав цель, вор срочно сбегает подальше от места преступления — в Усть-Шахтинск. В поезде дальнего следования рецидивист знакомится с майором Гавриловым, командированным в провинцию в качестве инспектора. По случайности настоящий майор не добирается до места назначения, зато его форма очень пригождается Медному. В Усть-Шахтинске действительно появляется новый инспектор, правда, не настоящий. Бывалый вор решает воспользоваться шансом на спасение и внезапно оказывается по другую сторону баррикад — теперь он должен изображать майора Гаврилова и ловить преступников.
Сможет ли грабитель сыграть эту роль и обвести бывших и нынешних коллег вокруг пальца? Виктор Добронравов в комедийном сериале «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон смотреть онлайн можно на портале Wink.
Сериал Инспектор Гаврилов 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актёр
Денис
Власенко
- АПАктёр
Андрей
Петелько
- ОААктёр
Омар
Алибутаев
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ВРАктёр
Вадим
Ракитин
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- АССценарист
Аслан
Сокуров
- ЖКСценарист
Жаннат
Керимбаев
- КГСценарист
Константин
Гарбузов
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- ННХудожница
Наталья
Нестерова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АБОператор
Артем
Бурко
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов