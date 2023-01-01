Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Рецидивист под прикрытием: «подозрительно крутая» комедия «Инспектор Гаврилов» — сериал смотреть можно прямо сейчас на Wink.



1 сезон начинается с провальной миссии бывалого грабителя Саши Медного: неудачно выбрав цель, вор срочно сбегает подальше от места преступления — в Усть-Шахтинск. В поезде дальнего следования рецидивист знакомится с майором Гавриловым, командированным в провинцию в качестве инспектора. По случайности настоящий майор не добирается до места назначения, зато его форма очень пригождается Медному. В Усть-Шахтинске действительно появляется новый инспектор, правда, не настоящий. Бывалый вор решает воспользоваться шансом на спасение и внезапно оказывается по другую сторону баррикад — теперь он должен изображать майора Гаврилова и ловить преступников.



Сможет ли грабитель сыграть эту роль и обвести бывших и нынешних коллег вокруг пальца? Виктор Добронравов в комедийном сериале «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон смотреть онлайн можно на портале Wink.



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