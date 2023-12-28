Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 16
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
16-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 16
Комедия16+
О сериале

Александр мечтает уехать с Людмилой из Усть-Шахтинска и начать тихую жизнь вдвоем. Но официантка не хочет покидать город, и тогда лже-Гаврилов начинает хитрить. Пока Коля ищет владельца потерявшейся собаки, у Юли появляется возможность лучше узнать коллегу. Между тем бандиты во главе с олигархом выбирают подходящий момент, чтобы отомстить сбежавшему вору.

Россия
Комедия
Full HD
22 мин / 00:22

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

