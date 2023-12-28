Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Комедийный сериал с Виктором Добронравовым о воре, который притворяется майором полиции. Перед тем, как уйти на покой, рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление. К несчастью, весь его тщательный план идет насмарку, и теперь Саша вынужден бежать, чтобы не оказаться в тюрьме. В поезде до Владивостока ему попадается неожиданный сосед — майор Гаврилов, направляющийся в маленький город Усть-Шахтинск, где его ждет должность начальника полиции. По стечению обстоятельств Саше выдается шанс примерить на себя форму Гаврилова и встать на его место. Теперь руководить правоохранительными органами Усть-Шахтинска будет он. Главное — не выдать себя. Удастся ли это Медному, расскажет сериал «Инспектор Гаврилов» — смотреть онлайн его можно на Wink.

