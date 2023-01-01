Биография

Екатерина Стулова — российская актриса театра и кино. Родилась в Лобне 23 марта 1977 года. Екатерина с юных лет готовила себя к тому, чтобы стать актрисой, поэтому пошла на курсы в школу-студию МХАТ, в связи с чем была принята сразу на второй курс ГИТИСа, который окончила в 1998 году. После получения диплома девушка вошла в труппу Театра имени Маяковского, где играла в спектаклях «Ящерица», «Собачий вальс», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и многих других. Актерская карьера Екатерины Стуловой началась с ролей в сериалах «Самозванцы» и «Марш Турецкого». Также актриса приняла участие в съемках таких проектов, как «Аритмия», «Хиромант», «Сестры», «Железный лес» и «Анатомия убийства».