Мужское слово (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

На что вы готовы пойти ради близких? Российский фильм «Мужское слово», основанный на реальных событиях, ждет вас на Wink: мощная драма с Павлом Прилучным о любви отца к сыну.



Десятилетний Илья, сын инженера, попадает в серьезную аварию и получает травмы, которые кажутся несовместимыми с жизнью. Мальчик погружается в кому, и врачи сообщают его отцу Андрею о необходимости отключения аппаратов жизнеобеспечения, так как положительной динамики нет. Однако мужчина решает не сдаваться: он берет в заложники врача и медсестру, баррикадируется в палате и угрожает стрельбой в случае вмешательства. Андрей готов на все, чтобы сохранить жизнь любимого сына, давая ему обещание, что не покинет его.



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