Николай Шрайбер
- 6 октября 1982 г. (42 года)
Биография
Николай Шрайбер — российский актер театра и кино. Родился в Туле 6 октября 1982 года. О карьере артиста грезил с детства, поэтому в выборе вуза не сомневался. Благодаря любви к русской классике и подготовке без проблем поступил в Ярославский государственный театральный институт. Еще будучи студентом, играл на сцене Волковского театра. Впервые на экранах Николай Шрайбер появился в 2007 году в детективном сериале «Морозов». Сегодня его фильмография насчитывает более 80 работ, актер снялся в картинах «Озабоченные, или Любовь зла», «Отель Элеон», «Гранд». Также стоит отметить роли в сериалах «Сестры», «Большая игра», «Конец света» и в фильмах «Аритмия», «Лед 2».
Фильмография
Актёр
- 8.6
На автомате2024
- 8.6
Подростки в космосе2024
- 9.3
Плевако2024
- 9.2
Мужское слово2024, 93 мин
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.0
Закрыть гештальт2022
- 6.7
Кэт2022, 97 минБесплатно
- 8.0
Лена и справедливость2021, 83 минБесплатно
- 9.2
Сестры2021
- 8.3
Я не шучу2021
- 9.4
Хрустальный2021
- 9.1
Подкидыш2019
- 9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!2018, 95 мин
- 8.8
Аритмия2017, 116 мин