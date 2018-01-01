Биография

Николай Шрайбер — российский актер театра и кино. Родился в Туле 6 октября 1982 года. О карьере артиста грезил с детства, поэтому в выборе вуза не сомневался. Благодаря любви к русской классике и подготовке без проблем поступил в Ярославский государственный театральный институт. Еще будучи студентом, играл на сцене Волковского театра. Впервые на экранах Николай Шрайбер появился в 2007 году в детективном сериале «Морозов». Сегодня его фильмография насчитывает более 80 работ, актер снялся в картинах «Озабоченные, или Любовь зла», «Отель Элеон», «Гранд». Также стоит отметить роли в сериалах «Сестры», «Большая игра», «Конец света» и в фильмах «Аритмия», «Лед 2».