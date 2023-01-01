Куплю актрису (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая комедия о необычных отношениях охранника телецентра и капризной звезды популярного сериала, лишившейся работы.



Бывший летчик Григорий теперь живет в общежитии и работает охранником в телевизионном центре. Мимо него постоянно проходят звезды, но их слава уже потеряла силу для Григория. Всех, кроме одной: Ирины Синициной, играющей главную героиню в известной медицинской драме «Ангел в белом халате». Григорий тайно в нее влюблен, но статус Ирины слишком высок для того, чтобы надеяться на отношения. Однако за имиджем идеальной женщины скрывается вздорный характер, и после серьезного медиаскандала Синицину увольняют из сериала. Теперь никто больше не хочет с ней работать. Тут-то у Григория и появляется возможность привлечь ее внимание, тем более что на него внезапно сваливается большая сумма денег.



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