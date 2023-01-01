Куплю актрису (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Романтическая комедия о необычных отношениях охранника телецентра и капризной звезды популярного сериала, лишившейся работы.
Бывший летчик Григорий теперь живет в общежитии и работает охранником в телевизионном центре. Мимо него постоянно проходят звезды, но их слава уже потеряла силу для Григория. Всех, кроме одной: Ирины Синициной, играющей главную героиню в известной медицинской драме «Ангел в белом халате». Григорий тайно в нее влюблен, но статус Ирины слишком высок для того, чтобы надеяться на отношения. Однако за имиджем идеальной женщины скрывается вздорный характер, и после серьезного медиаскандала Синицину увольняют из сериала. Теперь никто больше не хочет с ней работать. Тут-то у Григория и появляется возможность привлечь ее внимание, тем более что на него внезапно сваливается большая сумма денег.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Анна
Антонова
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АМАктёр
Андрей
Малахов
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Александр
Наумов
- НПАктриса
Надежда
Подъяпольская
- ПБСценарист
Павел
Брусочкин
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- ИГСценарист
Иван
Грицкевич
- ЮГСценарист
Юлия
Грицкевич
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- МСОператор
Михаил
Селихов
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов