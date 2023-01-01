Куплю актрису (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Стать миллионером, чтобы добраться до звезды: 1 сезон романтической комедии о любви охранника и актрисы — приглашаем смотреть на Wink!



Григорий работает на КПП в телецентре и ежедневно видит десятки кинодив, но только одна покорила его сердце. Ирина Синицына, звезда очередного сериала про врачей, не выходит у него из головы. Однако сама Ирина, хотя и играет «Ангела в белом халате», в жизни совсем не такая милая и скромная. Резкий характер играет с ней злую шутку: из-за слитого в интернет провокационного видео актриса лишается работы. Охранник Григорий тем временем внезапно становится обладателем огромного состояния и решает воспользоваться выпавшим шансом: купить на аукционе ужин со звездой.



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