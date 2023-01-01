Куплю актрису (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Куплю актрису
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Стать миллионером, чтобы добраться до звезды: 1 сезон романтической комедии о любви охранника и актрисы — приглашаем смотреть на Wink!
Григорий работает на КПП в телецентре и ежедневно видит десятки кинодив, но только одна покорила его сердце. Ирина Синицына, звезда очередного сериала про врачей, не выходит у него из головы. Однако сама Ирина, хотя и играет «Ангела в белом халате», в жизни совсем не такая милая и скромная. Резкий характер играет с ней злую шутку: из-за слитого в интернет провокационного видео актриса лишается работы. Охранник Григорий тем временем внезапно становится обладателем огромного состояния и решает воспользоваться выпавшим шансом: купить на аукционе ужин со звездой.
Получится ли у бывшего летчика, живущего в общаге, завоевать любовь взбалмошной звезды? Анна Антонова и Николай Шрайбер в 1 сезоне мелодрамы «Куплю актрису» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Анна
Антонова
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актриса
Свет�лана
Камынина
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АМАктёр
Андрей
Малахов
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Александр
Наумов
- НПАктрис�а
Надежда
Подъяпольская
- ПБСценарист
Павел
Брусочкин
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- ИГСценарист
Иван
Грицкевич
- ЮГСценарист
Юлия
Грицкевич
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- МСОператор
Михаил
Селихов
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов