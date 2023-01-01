Александр Наумов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 августа 1958 г. (66 лет)
Биография
Александр Наумов — российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Родился в Нижнем Новгороде 1 августа 1958 года. С детства Александр мечтал об актерской карьере и посещал театральные курсы. После службы в армии будущий кинодеятель окончил Горьковское театральное училище. Следующие несколько лет Наумов проработал в труппе Пензенского драматического театра. Первый фильм с Александром Наумовым вышел на экраны в 1985 году — это была интернациональная лента «Белые ночи». В период после распада Советского Союза в карьере актера случился перерыв. Популярность актеру вернула роль в нашумевшем фильме «Брат 2», после чего на него посыпались предложения от режиссеров. Наиболее всего Александр известен широкой аудитории по таким проектам, как «Патруль», «Молодой волкодав», «Неотложка», «Закон и порядок».
Фильмография
Актёр
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.2
Ищу мужчину2015Бесплатно
- 9.0
Исцеление2015Бесплатно
- 8.9
Везучая2013, 92 минБесплатно
- 8.8
Вьюга2013, 88 минБесплатно
- 8.9
Любовь не делится на два2012Бесплатно
- 7.5
Суперменеджер, или Мотыга судьбы2010, 78 мин
- 8.9
Солнечное затмение2010Бесплатно
- 9.1
Еще один шанс2009Бесплатно
- 9.7
Брат 22000, 122 мин