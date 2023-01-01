Биография

Александр Наумов — российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ. Родился в Нижнем Новгороде 1 августа 1958 года. С детства Александр мечтал об актерской карьере и посещал театральные курсы. После службы в армии будущий кинодеятель окончил Горьковское театральное училище. Следующие несколько лет Наумов проработал в труппе Пензенского драматического театра. Первый фильм с Александром Наумовым вышел на экраны в 1985 году — это была интернациональная лента «Белые ночи». В период после распада Советского Союза в карьере актера случился перерыв. Популярность актеру вернула роль в нашумевшем фильме «Брат 2», после чего на него посыпались предложения от режиссеров. Наиболее всего Александр известен широкой аудитории по таким проектам, как «Патруль», «Молодой волкодав», «Неотложка», «Закон и порядок».