Любовь не делится на два
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Любовь не делится на два

Любовь не делится на два (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Любовь не делится на два 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Драма о семейных тайнах, которые рано или поздно оказываются раскрыты. Сериал «Любовь не делится на два» 2012 года доступен по подписке на Wink.

Соня, Борис и их сын Денис живут в хрущевке в Москве. Парню уже 18 лет, но все, что его интересует — написание песен. Семья небогатая, поэтому Соня помимо преподавания в школе ведет театральный кружок и занимается репетиторством. Ее сестра Рая живет в Самаре. Она замужем за Глебом, у них обеспеченная семья, поэтому они посылают дочку Марину на учебу в Москву, и первое время девочка живет у Сони и Бориса. В свою очередь к Рае отправляют Дениса, чтобы молодой человек взялся за ум, поработав в компании Глеба. Эти перемены вскрывают давнюю тайну, которая объединяла две семьи.

Смогут ли два семейства преодолеть все трудности и позволить Марине и Денису жить так, как они хотят? Смотреть «Любовь не делится на два», сериал 2012 года, можно в любой момент на видеосервисе Wink.

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