Любовь не делится на два (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Драма о семейных тайнах, которые рано или поздно оказываются раскрыты. Сериал «Любовь не делится на два» 2012 года доступен по подписке на Wink.
Соня, Борис и их сын Денис живут в хрущевке в Москве. Парню уже 18 лет, но все, что его интересует — написание песен. Семья небогатая, поэтому Соня помимо преподавания в школе ведет театральный кружок и занимается репетиторством. Ее сестра Рая живет в Самаре. Она замужем за Глебом, у них обеспеченная семья, поэтому они посылают дочку Марину на учебу в Москву, и первое время девочка живет у Сони и Бориса. В свою очередь к Рае отправляют Дениса, чтобы молодой человек взялся за ум, поработав в компании Глеба. Эти перемены вскрывают давнюю тайну, которая объединяла две семьи.
Смогут ли два семейства преодолеть все трудности и позволить Марине и Денису жить так, как они хотят? Смотреть «Любовь не делится на два», сериал 2012 года, можно в любой момент на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Анна
Пескова
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ефремов
- ИНАктёр
Игорь
Новоселов
- АПАктёр
Александр
Поляев
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- АСАктёр
Алексей
Сидоровский
- КОСценарист
Ксения
Осадченко
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- ИКХудожник
Игорь
Катынский
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков