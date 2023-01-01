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Любовь не делится на два
1-й сезон

Любовь не делится на два (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Любовь не делится на два. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Российский драматический сериал о тайнах, которые могут разрушить семьи. 1 сезон проекта «Любовь не делится на два» 2012 года доступен в любое время на видеосервисе Wink.

В первом сезоне мы знакомимся с двумя сестрами: Соня небогато живет с мужем и сыном в Москве, а Рая замужем за состоятельным мужчиной, у них есть дочь и дом в Самаре. Когда их дети вырастают, они отправляют их друг к другу: Соня посылает сына на заработки в Самару, а Рая дочку на учебу в Москву. Но этот «обмен детьми» не просто меняет распорядок жизни в семействах, но и воскрешает давний секрет сестер.

Смогут ли обе семьи преодолеть разногласия и сохранить близость, когда тайна будет раскрыта? Смотреть «Любовь не делится на два» можно онлайн — 1 сезон доступен по подписке на Wink.

Сериал Любовь не делится на два 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь не делится на два»

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