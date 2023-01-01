Любовь не делится на два (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
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Российский драматический сериал о тайнах, которые могут разрушить семьи. 1 сезон проекта «Любовь не делится на два» 2012 года доступен в любое время на видеосервисе Wink.
В первом сезоне мы знакомимся с двумя сестрами: Соня небогато живет с мужем и сыном в Москве, а Рая замужем за состоятельным мужчиной, у них есть дочь и дом в Самаре. Когда их дети вырастают, они отправляют их друг к другу: Соня посылает сына на заработки в Самару, а Рая дочку на учебу в Москву. Но этот «обмен детьми» не просто меняет распорядок жизни в семействах, но и воскрешает давний секрет сестер.
Смогут ли обе семьи преодолеть разногласия и сохранить близость, когда тайна будет раскрыта? Смотреть «Любовь не делится на два» можно онлайн — 1 сезон доступен по подписке на Wink.
Сериал Любовь не делится на два 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Анна
Пескова
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ефремов
- ИНАктёр
Игорь
Новоселов
- АПАктёр
Александр
Поляев
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- АСАктёр
Алексей
Сидоровский
- КОСценарист
Ксения
Осадченко
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- ИКХудожник
Игорь
Катынский
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков