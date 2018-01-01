WinkТатьяна Платонова
Татьяна Платонова

- Художница
- Дата рождения
- 9 марта 1977 г. (48 лет)
Фильмография
- 7.9
Красные линии2024
- 9.2
Баба Яга спасает Новый год2024, 99 минБесплатно
- 8.0
Братья2024, 103 мин
- 8.6
Солнце на вкус2022, 88 минБесплатно
- 6.8
Кэт2022, 97 минБесплатно
- 8.5
Стая2022
- 8.8
Звезды мне укажут путь2022, 100 мин
- 8.1
8 способов любить2021
- 9.1
Гадалка2018
- 8.7
Синичка2018
- 9.1
СуперБобровы2016, 91 мин
- 8.8
Майский дождь2012, 88 минБесплатно
- 8.9
Любовь не делится на два2012
- 9.0
Новогодняя жена2012, 93 минБесплатно
- 8.8
Бабье царство2012
- 8.3
Любопытная Варвара2012