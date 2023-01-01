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Захватывающая российская драма о том, как мечты сталкиваются с жестокой реальностью. Новый сериал «Красные линии» можно смотреть с 16 мая на Wink! Полина Гагарина в спин-оффе драматической ленты «Бывшие».



В центре сюжета находится история Лены Огурцовой, скромной начинающей писательницы из небольшого города, которая годами работает над первым романом и видит в нем единственный шанс на свободу. Пытаясь вырваться из абьюзивных от�ношений, Лена отправляется в Москву, чтобы издать книгу и встретиться с литературным кумиром. Однако ее мечты разбиваются о черствую реальность и предательство тех, кого она считала своими наставниками.



Откройте для себя судьбу женщины, которая отчаянно борется за свободу и стремится к самореализации. Не пропустите российскую драму «Красные линии» — сериал (2024) смотреть онлайн вы сможете уже совсем скоро. А пока предлагаем посмотреть трейлер на видеосервисе Wink!



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