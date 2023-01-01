Красные линии (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Захватывающая российская драма о том, как мечты сталкиваются с жестокой реальностью. Новый сериал «Красные линии» можно смотреть с 16 мая на Wink! Полина Гагарина в спин-оффе драматической ленты «Бывшие».
В центре сюжета находится история Лены Огурцовой, скромной начинающей писательницы из небольшого города, которая годами работает над первым романом и видит в нем единственный шанс на свободу. Пытаясь вырваться из абьюзивных от�ношений, Лена отправляется в Москву, чтобы издать книгу и встретиться с литературным кумиром. Однако ее мечты разбиваются о черствую реальность и предательство тех, кого она считала своими наставниками.
Откройте для себя судьбу женщины, которая отчаянно борется за свободу и стремится к самореализации. Не пропустите российскую драму «Красные линии» — сериал (2024) смотреть онлайн вы сможете уже совсем скоро. А пока предлагаем посмотреть трейлер на видеосервисе Wink!
Все сезоны сериала Красные линии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Гамлет
Дульян
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Алексей
Маклаков
- СБАктёр
Сергей
Бредюк
- ТСАктриса
Тина
Стойилкович
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- МБАктриса
Маша
Бриш
- ЕСАктриса
Евгения
Синицкая
- ЭВСценарист
Эльдар
Великорецкий
- ЕССценарист
Екатерина
Су�ровцева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- КСХудожница
Кристина
Сатина
- ТАХудожник
Тигран
Асатуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АЧМонтажёр
Артемий
Черкашин
- ФШОператор
Феликс
Шахтоян
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус