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Красные линии
1-й сезон
Фильм о фильме
7.92024, Фильм о фильме
Драма, Триллер18+
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Красные линии (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полина Гагарина в роли Елены Берн проливает свет на темные уголки славы и успеха. Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие в мир человеческих страстей, где каждый персонаж имеет свою историю и мотивацию, то не пропустите сериал «Красные линии» — смотреть онлайн можно будет совсем скоро на Wink.

Первый сезон сериала познакомит вас с Леной Огурцовой, начинающей писательницей, которая хочет уйти от мужа-абьюзера и завершить свой первый роман. Но даже в столице ей не удается избавиться от роли жертвы. Действие сериала разворачивается за три года до событий драмы «Бывшие», раскрывая тайну и цену стремительного успеха.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать драматическую историю о борьбе за мечту. Скорее включайте «Красные линии» — сериал смотреть онлайн 2024 года можно будет с 16 мая на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные линии»