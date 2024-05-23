Красные линии (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Полина Гагарина в роли Елены Берн проливает свет на темные уголки славы и успеха. Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие в мир человеческих страстей, где каждый персонаж имеет свою историю и мотивацию, то не пропустите сериал «Красные линии» — смотреть онлайн можно будет совсем скоро на Wink.
Первый сезон сериала познакомит вас с Леной Огурцовой, начинающей писательницей, которая хочет уйти от мужа-абьюзера и завершить свой первый роман. Но даже в столице ей не удается избавиться от роли жертвы. Действие сериала разворачивается за три года до событий драмы «Бывшие», раскрывая тайну и цену стремительного успеха.
Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать драматическую историю о борьбе за мечту. Скорее включайте «Красные линии» — сериал смотреть онлайн 2024 года можно будет с 16 мая на Wink!
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Гамлет
Дульян
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Алексей
Маклаков
- СБАктёр
Сергей
Бредюк
- Актриса
Тина
Стойилкович
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- МБАктриса
Маша
Бриш
- ЕСАктриса
Евгения
Синицкая
- ЭВСценарист
Эльдар
Великорецкий
- ЕССценарист
Екатерина
Суровцева
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- КСХудожница
Кристина
Сатина
- ТАХудожник
Тигран
Асатуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АЧМонтажёр
Артемий
Черкашин
- ФШОператор
Феликс
Шахтоян
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус