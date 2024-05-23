Полина Гагарина в роли Елены Берн проливает свет на темные уголки славы и успеха. Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие в мир человеческих страстей, где каждый персонаж имеет свою историю и мотивацию, то не пропустите сериал «Красные линии» — смотреть онлайн можно будет совсем скоро на Wink.



Первый сезон сериала познакомит вас с Леной Огурцовой, начинающей писательницей, которая хочет уйти от мужа-абьюзера и завершить свой первый роман. Но даже в столице ей не удается избавиться от роли жертвы. Действие сериала разворачивается за три года до событий драмы «Бывшие», раскрывая тайну и цену стремительного успеха.



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