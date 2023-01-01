Биография

Ростислав Бершауэр — российский актер. Родился в Омске 27 июня 1970 года. Ростислав в юношестве увлекался борьбой и даже не помышлял о карьере артиста. Сначала молодой человек обучался в политехническом техникуме, а потом стал посещать драмкружок, руководитель которого порекомендовал будущему артисту поступить на актерский факультет. В 1996 году Бершауэр окончил Школу-студию МХАТ. Ростислав Бершауэр дебютировал в мини-сериале 2001 года «Конференция маньяков», однако заметным для индустрии его сделала роль доктора в фильме «Сволочи» в 2006 году. Начиная с 2016 года актер сыграл в таких проектах, как «Викинг», «Селфи», «Тренер», «Контейнер» и «Ваша честь».