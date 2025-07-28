Хирург (сериал, 2025) смотреть онлайн
Остросюжетный триллер, где скальпель становится орудием мести, а врачебная этика оборачивается смертельной игрой. Российский сериал «Хирург» (2025) доступен на Wink: погрузитесь в мрачный мир «черной трансплантологии» с Сергеем Гилёвым и Мариной Ворожищевой!
Талантливый хирург Сергей Коваленко, соучредитель элитной клиники, верит, что его исследования спасут тысячи жизней. Но когда партнеры по бизнесу начинают торговать человеческими органами, а журналистка, расследующая это дело, бесследно исчезает, мужчина оказывается за решеткой. Спустя три года Коваленко сбегает, чтобы отомстить. Но чем глубже он погружается в кровавый лабиринт лжи, тем становится яснее, что его собственная роль в этой игре не так однозначна. Нелинейный сюжет балансирует между прошлым и настоящим, раскрывая, как цинизм системы ломает даже тех, кто пытается ее изменить.
Сможет ли Сергей восстановить свою репутацию, не превратившись в чудовище? Или его побег — это лишь первый шаг в бездну? Ответы вы узнаете в напряженном триллере «Хирург»: смотреть сериал (2025) онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актёр
Евгений
Санников
- АЗАктриса
Анна
Завтур
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- Актёр
Фёдор
Федотов
- Актриса
Софья
Аржаных
- Актриса
Мария
Мацель
- Актриса
Вероника
Зверева
- ГСАктёр
Гамаз
Сандулян
- ФМАктёр
Феликс
Мурзабеков
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- Актёр
Дмитрий
Кривочуров
- АГАктёр
Алан
Губаев
- СИСценарист
Стас
Иванов
- ВКСценарист
Василий
Клепацкий
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- АДПродюсер
Анастасия
Дюкарева
- ИОПродюсер
Инна
Оркина-Сексте
- ИЕПродюсер
Илья
Ермолов
- АМПродюсер
Александра
Макарьева
- ГЛПродюсер
Галина
Лазарева
- ДВПродюсер
Дарья
Волчанская
- АОПродюсер
Ася
Отмани
- ЕЛХудожница
Екатерина
Левина
- АСОператор
Алексей
Стрелов