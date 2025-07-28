Хирург (сериал, 2025) смотреть онлайн

Хирург
Остросюжетный триллер, где скальпель становится орудием мести, а врачебная этика оборачивается смертельной игрой. Российский сериал «Хирург» (2025) доступен на Wink: погрузитесь в мрачный мир «черной трансплантологии» с Сергеем Гилёвым и Мариной Ворожищевой!

Талантливый хирург Сергей Коваленко, соучредитель элитной клиники, верит, что его исследования спасут тысячи жизней. Но когда партнеры по бизнесу начинают торговать человеческими органами, а журналистка, расследующая это дело, бесследно исчезает, мужчина оказывается за решеткой. Спустя три года Коваленко сбегает, чтобы отомстить. Но чем глубже он погружается в кровавый лабиринт лжи, тем становится яснее, что его собственная роль в этой игре не так однозначна. Нелинейный сюжет балансирует между прошлым и настоящим, раскрывая, как цинизм системы ломает даже тех, кто пытается ее изменить.

Сможет ли Сергей восстановить свою репутацию, не превратившись в чудовище? Или его побег — это лишь первый шаг в бездну? Ответы вы узнаете в напряженном триллере «Хирург»: смотреть сериал (2025) онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Россия
Триллер

7.6 КиноПоиск

