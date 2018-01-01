Wink
Сериалы
Хирург
Актёры и съёмочная группа сериала «Хирург»

Актёры и съёмочная группа сериала «Хирург»

Режиссёры

Илья Ермолов

Илья Ермолов

Режиссёр

Актёры

Сергей Гилев

Сергей Гилев

АктёрСергей Коваленко
Марина Ворожищева

Марина Ворожищева

АктрисаЮля
Вильма Кутавичюте

Вильма Кутавичюте

АктрисаВера
Евгений Санников

Евгений Санников

АктёрТитов
Анна Завтур

Анна Завтур

АктрисаМарина
Ростислав Бершауэр

Ростислав Бершауэр

АктёрБулатов
Фёдор Федотов

Фёдор Федотов

АктёрКирилл
Софья Аржаных

Софья Аржаных

АктрисаСвета
Мария Мацель

Мария Мацель

АктрисаФиса
Вероника Зверева

Вероника Зверева

Актрисавнучка Булатова
Гамаз Сандулян

Гамаз Сандулян

Актёрпарень с татуировкой
Феликс Мурзабеков

Феликс Мурзабеков

Актёрпромоутер
Дмитрий Сафронов

Дмитрий Сафронов

Актёрпрокурор
Дмитрий Кривочуров

Дмитрий Кривочуров

АктёрПротасов
Алан Губаев

Алан Губаев

АктёрАслан Тогушев

Сценаристы

Стас Иванов

Стас Иванов

Сценарист
Василий Клепацкий

Василий Клепацкий

Сценарист

Продюсеры

Теймур Джафаров

Теймур Джафаров

Продюсер
Анастасия Дюкарева

Анастасия Дюкарева

Продюсер
Инна Оркина-Сексте

Инна Оркина-Сексте

Продюсер
Илья Ермолов

Илья Ермолов

Продюсер
Александра Макарьева

Александра Макарьева

Продюсер
Галина Лазарева

Галина Лазарева

Продюсер
Дарья Волчанская

Дарья Волчанская

Продюсер
Ася Отмани

Ася Отмани

Продюсер

Художники

Екатерина Левина

Екатерина Левина

Художница

Операторы

Алексей Стрелов

Алексей Стрелов

Оператор